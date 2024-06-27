Столичные производители показали разработки египетским партнерам

В бизнес-миссии в Египет при поддержке центра «Моспром» приняли участие 6 производителей из российской столицы. Они провели более 80 очных и онлайн-встреч с заграничными партнерами, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В рамках бизнес-миссии в Египет, организованной центром „Моспром“, столичные компании по выпуску интраокулярных линз, биоимпендасных анализаторов и систем распознавания лиц представили свои разработки в Каире. Суммарно московские промышленники провели более 80 очных и онлайн-встреч с египетскими партнерами», — сказал Овчинский.

В результате переговоров стороны выделили перспективные направления для сотрудничества. Одним из них стала локализация продукции предприятия, выпускающего интраокулярные линзы на рынке Египта. Чтобы оценить спрос, заграничные медклиники и дистрибьюторы планируют запустить пилотный проект с использованием интраокулярных линз столичного производства.

Дистрибьютора аудио- и видеорешений в местных торговых центрах заинтересовали технологии компьютерного зрения, разработанные компанией VisionLabs. По соглашению сторон проведут тестовый период применения ПО для распознавания лиц и видеоаналитики с последующей реализацией проектов.

«Наши решения в области компьютерного зрения открывают новые возможности для повышения безопасности и эффективности в различных секторах — от ретейла и финансового сектора до промышленности и медицины. Мы рады, что технология VisionLabs вызвала интерес у египетских партнеров, и готовы к дальнейшему сотрудничеству для совместного развития и внедрения ИИ-решений на данном рынке», — рассказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

Столичному предприятию, производящему многофункциональные физиотерапевтические комплексы подводной вакуумной терапии, сделали предложение о сотрудничестве дистрибьюторы медоборудования. Продукцию столичного производителя на протяжении тестового периода поставят в местные спа-салоны или медучреждения. В результате тестового периода стороны выберут вариант локализации производства и дистрибьюции в Египте.

Заграничные дистрибьюторы также обратили внимание на импульсные ксеноновые ультрафиолетовые установки столичного производства, предназначенные для дезинфекции. Московское предприятие обсуждает сотрудничество в области здравоохранения по оказанию комплексных услуг стерилизации помещений в местных клиниках.

С 2022 года в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свой экспорт и нашли новых партнеров на рынках стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», на которой предприниматели могут получить поддержку. Портал предоставляет бесплатную консультацию экспертов, помощь в продвижении товаров на заграничных маркетплейсах, аналитику, онлайн-обучение и многое другое.