Власти Кузбасса запретили мигрантам работать в 43 сферах
В Кузбассе почти вдвое расширили список профессий, закрытых для иностранных специалистов. Теперь мигрантам запрещено трудиться в 43 сферах, сообщает Сiбдепо.
Постановление правительства Кемеровской области подписал губернатор Илья Середюк. Документ опубликован на официальном сайте региона.
Ранее для иностранцев были закрыты 24 направления, теперь их число увеличено до 43. В перечень вошли пассажирские перевозки, в том числе работа в такси и на автобусах, а также торговля в небольших магазинах.
Запрет затронул медицину и косметологию, сферу ухода за детьми и пожилыми людьми, деятельность в детских садах и школах. Иностранным специалистам также нельзя будет трудиться на опасных производствах, включая добычу угля и производство лекарств.
Работодателям и предпринимателям дали три месяца, чтобы привести кадровый состав в соответствие с новыми требованиями и расторгнуть договоры с иностранными специалистами из запрещенных сфер.
