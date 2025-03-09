Власти Южной Осетии задумались о повышении пенсионного возраста

В настоящее время жители Южной Осетии выходят на пенсию, когда женщинам исполняется 55 лет, а мужчинам — 60 лет. Однако эту планку в ближайшее время могут повысить, такое заявление сделал министр труда и соцзащиты республики Олег Гаглоев, пишет РИА Новости .

«Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст. <…> Многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?» — заявил чиновник.

Еще одной причиной, по которой в Южной Осетии могут повысить минимальный возраст для выхода на заслуженную пенсию по старости, это размер бюджетных фондов республики. При повышении пенсионного возраста налоговые отчисления будут пополнять его дольше, а значит, что размер пособий в дальнейшем также станет больше.

Ранее россиянам рассказали, какие категории граждан могут досрочно выйти на пенсию. С 2028 года в РФ изменится минимальный возраст для выхода на пенсию. Так, женщины смогут оставить работу в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.