Власти Югры ищут 9 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета

Власти ХМАО объявили девять аукционов на банковские кредиты по 1 млрд рублей

Власти ХМАО объявили девять аукционов на банковские кредиты по 1 млрд рублей. Деньги направят на покрытие дефицита бюджета и выплату долгов, сообщает muksun.fm .

Информация о конкурсах размещена на портале госзакупок. За обслуживание каждого кредита бюджет готов заплатить до 170 млн рублей. Общая сумма процентов может превысить 1,5 млрд рублей.

На прошлой неделе депутаты изучили исполнение бюджета Югры за первый квартал 2026 года. Изначально доходы региона на год планировали на уровне 419,5 млрд рублей, расходы — 476,7 млрд рублей, дефицит — 57,2 млрд рублей.

За первые три месяца расходы увеличили на 6,4 млрд рублей без изменений в законе. План по расходам вырос до 483 млрд рублей. Доходы за квартал составили 18,3% годового плана, расходы — 19,6%, дефицит достиг 16,7 млрд рублей.

Основные поступления бюджету дали налоги на прибыль, имущество организаций и доходы физических лиц. Доля налогов выросла на 7% к прошлому году и достигла 90,9% всех доходов региона. Около 76% средств направили на образование, медицину, культуру и другие социальные расходы.

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