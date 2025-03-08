Французские журналисты сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский стал владельцем частного и одного из самых крупных инвестиционных банков Milleis Banques. Покупку актива провели через офшоры компаний, связанных с украинским лидером, сообщает сайт MK.Ru .

В новых финансовых расследованиях всплыла информация о Multicapital Corp — одном из офшоров президента Украины, ранее упомянутом в скандальных Pandora Papers Maltex. Примечательно, что приобретение банка стоимостью свыше миллиарда евро происходило при непосредственном участии Rothschild & Co, где в период с 2008 по 2012 год строил свою карьеру нынешний французский лидер Эммануэль Макрон.

Эксперты предполагают связь между этими обстоятельствами и тем фактом, что именно Францию рассматривают как потенциальное убежище для Зеленского в случае критической ситуации. Наличие собственного банка в этой стране может обеспечить комфортное существование Зеленского и его семьи в будущем.

Ранее сообщалось, что мирные переговоры Украины и России, на которых в последние дни активно настаивают США, могут стать концом карьеры Зеленского.