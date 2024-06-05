Владимир Головнев: в России уже применяли прогрессивную шкалу налогообложения

В России с 1992 по 2001 годы уже была применена прогрессивная шкала налогообложения, которая несколько раз пересматривалась и в зависимости от года имела разные значения, сообщил РИАМО уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

«В России с 1992 по 2001 годы уже применялась прогрессивная шкала налогообложения, которая пересматривалась несколько раз и в разные годы имела разные значения и ступени. При этом налоговые ставки соответствовали примерно от 12% до 35%», – сказал Головнев.

Он добавил, что, как отмечает само министерство финансов РФ, введение с 1 января 2001 года ставки НДФЛ в размере 13% для большинства видов доходов способствовало увеличению поступления налога в бюджетную систему.

«При этом единая ставка налогообложения в размере 13% является важным фактором инвестиционной привлекательности Российской Федерации. А также значительно упрощает исчисление и уплату налога, его администрирование налоговыми органами», – отметил эксперт.

Головнев уточнил, что вопрос о введении прогрессивной системы налогообложения нередко рассматривается как удовлетворение общественного запроса на равенство и социальную справедливость.

«Социальная справедливость и равенство – крайне оценочные и субъективные понятия, и у каждого они свои. Если мы попробуем применить объективный подход, то окажется, что пропорциональная система выглядит наиболее справедливо, так как обеспечивает наибольшее равенство в виде одинаковой налоговой ставки. Все зависит от того, с какой стороны на данный вопрос посмотреть», – заключил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Госдума планирует в весеннюю сессию принять налоговые поправки, чтобы налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2025 года.

Предлагается следующая прогрессивная шкала по НДФЛ по уровню годовых доходов: от 2,4 до 5 млн рублей — 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%.

Повышение ставки НДФЛ коснется доходов от 200 тыс. рублей в месяц, для всех остальных сохранится ставка 13%.