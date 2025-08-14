Владелец Sokolov продал компанию частному инвестору Паку

Бенефициар холдинга Sokolov Артем Соколов вел переговоры о продаже ювелирного бизнеса около двух лет. Он принял решение продать активы российскому инвестору Антону Паку, сообщает «Коммерсант» .

В сделку вошли все товарные знаки и юридические лица холдинга. По словам управляющего партнера Aspring Capital Сергея Айрапетова, компании, которая выступала финансовым консультантом продавца, эта сделка стала одной из самых крупных на рынке за последние годы.

«Для российского рынка это иллюстрация того, что сильный бренд, вертикально интегрированная бизнес-модель, впечатляющие финансовые результаты и профессиональная команда всегда находят заинтересованного стратегического покупателя», — заявил Айрапетов.

Пака выбрали из-за надежной репутации инвестиционного партнера. Предприниматель всегда заинтересован в независимом развитии своих активов. Соколов надеется, что сделка положительно повлияет на развитие холдинга.

