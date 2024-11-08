Владелец IKEA окончательно продал бизнес в России

сегодня в 14:08

Шведская компания Ingka Group, которая владеет бизнесом IKEA, реализовала последний актив в РФ. Склад, расположенный в городе Есипово в Московской области, достался предпринимателю Роберту Узилову, сообщает РБК .

Дистрибьюторский центр фирма запустила в 2003 году. Площадь помещения составляет 180 тыс. «квадратов».

Генеральный директор Ingka Патрик Антони в 2019 году называл склад «ключом для развития IKEA в РФ». Дистрибьюторский центр хранил товары для всех магазинов шведской фирмы.

Ранее итальянский модный бренд Trussardi вернулся на российский рынок. Причина в том, что компания оказалась невостребованной в ЕС.