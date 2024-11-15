Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на II съезде министров экономического развития субъектов Российской Федерации заявил, что Московская область — один из лучших регионов для жизни и привлекателен для инвесторов.

«Московская область развивается удивительными темпами с точки зрения инвестиционной привлекательности и диверсификации экономики. В итоге ретранслируется на развитие экономики и быт жителей Московской области, и в бюджетные источники», — сказал Журавлев.

Он добавил, что это позволяет считать Московскую область одним из лучших регионов и мест для жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, — мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.