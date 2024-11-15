Андрей Воробьев призвал помогать малому и среднему бизнесу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях, его слова передает корреспондент РИАМО.

Об этом глава Московской области заявил в ходе открытия II Съезда министров экономического развития субъектов Российской Федерации который состоялся в подмосковном Красногорске.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.