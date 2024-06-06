Вице-спикер ГД Жуков рассказал о совершенствовании налоговой системы РФ на ПМЭФ

Жуков на ПМЭФ заявил об учете запросов при совершенствовании налоговой системы

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал о выстраивании прогрессивной шкалы налогообложения, которая станет более прозрачной, пишет ТАСС .

«Все, кто выступал от бизнеса — крупного, среднего, мелкого, в принципе говорили о том, что это повышение не нарушает конкурентности нашего налогообложения в сравнении с соседними странами, я уже не говорю про страны Запада, где ставки подоходного налога и налога на прибыль существенно выше», — подчеркнул Жуков.

При совершенствовании налоговой системы в России, ее прозрачность позволит видеть, на какие цели собираются средства в бюджет.

По словам Жукова, повышение налогов будет компенсироваться «существенными льготами» для нуждающихся в этом категорий людей.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева заявила, что после выстраивания более справедливой налоговой системы россияне увидят конкретные результаты, на что были собраны и потрачены средства.