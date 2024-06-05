Первый зампред ОПМО: результаты изменения налоговой системы будут очевидны

Конкретные результаты использования собранных средств при изменении налоговой системы будут очевидны для населения, сообщила РИАМО первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

«Несомненно, увеличение налогов позволит финансировать повышение пенсий, социальные выплаты, программу материнского капитала, а также строительство жилья, дорог и инфраструктуры. Я думаю, конкретные результаты использования собранных средств будут очевидны для населения», – сказала Дмитриева.

Она добавила, что повышение налогов коснется только граждан с высокими доходами, хотя конкретные параметры изменения ставок пока находятся в стадии доработки. Прогрессивная шкала налогов не коснется участников СВО.

«Необходимость повышения ставок НДФЛ продиктована возросшим запросом в обществе на социальную справедливость. Очевидно, что дополнительные средства сейчас крайне необходимы на решение важных государственных задач», – заключила первый зампред ОПМО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.