Виноваты маркетплейсы: российский ритейл сильно просел в 2025 году

Индекс деловой уверенности в российском ритейле достиг минимальных значений за последнее десятилетие, опустившись до минус 6 в конце 2025 года. Подобная ситуация обусловлена снижением покупательской активности, ростом операционных затрат и удорожанием кредитных ресурсов, а также значительным изменением потребительских предпочтений в сторону маркетплейсов, пишет газета «Известия» .

2025 год стал наиболее сложным для российского розничного сектора за последние 10 лет. Во все четыре квартала 2025 года индекс предпринимательской уверенности демонстрировал отрицательные значения. В последнем квартале показатель достиг отметки минус 6. Наиболее низкое значение было зафиксировано во втором квартале 2020 года (минус 7) на фоне пандемии COVID-19.

Индекс является важным индикатором, отражающим состояние отрасли, экономическую ситуацию, инвестиционную привлекательность и стабильность бизнеса. Росстат рассчитывает его на основе оценок текущего экономического положения компаний, уровня запасов и ожиданий относительно будущей деловой активности. Отрицательное значение указывает на преобладание негативных оценок ситуации над позитивными.

Опрошенные «Известиями» ритейлеры подтверждают данную тенденцию. По словам гендиректора «Metro Россия» Йоханнеса Толая, последний квартал и декабрь 2025 года были трудными для всего сектора. Группа «Лента» столкнулась с активными изменениями конкурентной среды и высокой степенью неопределенности, отметил ее гендиректор Владимир Сорокин. На фоне замедления темпов роста российской экономики (ВВП в ноябре увеличился всего на 0,1% в годовом выражении после роста на 1,6% в октябре) бизнес вынужден адаптироваться, считает он.

Значительное влияние на розничную торговлю оказал переток потребителей на маркетплейсы. По данным Минпромторга, доля маркетплейсов в общем объеме розничной торговли в 2024 году составила 15%, и ожидается ее увеличение до 30–35% к 2030 году.

