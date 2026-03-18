Ветеринары в Химках спасли терьера с мочекаменной болезнью

В Химках ветеринары прооперировали четырехлетнего джек-рассел-терьера по кличке Куся с мочекаменной болезнью и предотвратили осложнения. Собака несколько дней испытывала боль и отказывалась от еды, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Владельцы обратились в Химкинскую ветеринарную станцию после того, как пес стал вялым, перестал играть и начал испытывать боль при мочеиспускании. При осмотре специалисты выявили воспаление, кровь в моче и избыток солей мочевой кислоты. Рентгенография показала несколько камней разного размера.

Если не удалить такие образования вовремя, они могут перекрыть мочевыводящие пути, вызвать сильную боль, воспаление и инфекцию, а в тяжелых случаях — привести к нарушению работы почек. Чтобы избежать осложнений, ветеринары провели срочную операцию. Сейчас Куся постепенно восстанавливается и чувствует себя лучше.

Ветеринарные специалисты региона напоминают, что ежегодная диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранней стадии. Она включает клинический осмотр, консультацию и анализ крови. Адреса и контакты государственных ветклиник Московской области размещены на портале «Мой АПК». Круглосуточная консультация доступна по телефону единого кол-центра ветеринарии +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.