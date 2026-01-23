Ветераны СВО посетили мебельную фабрику «Мастер» во Фрязино в рамках промышленного туризма

Ветераны СВО приняли участие в экскурсии на мебельной фабрике «Мастер» во Фрязино в рамках программы «Промышленный туризм». Мероприятие прошло при поддержке министерства инвестиций, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Ветераны СВО посетили производство мебельной фабрики «Мастер» во Фрязино в рамках программы «Промышленный туризм». Фабрика специализируется на выпуске корпусной мебели и занимает лидирующие позиции на российском рынке.

Во время экскурсии участникам рассказали об истории предприятия, направлениях деятельности и показали ключевые этапы производства — от проектирования и выбора материалов до финальной сборки и контроля качества. Ветераны смогли оценить масштаб и организацию работы на фабрике.

Особое внимание уделили вопросам трудоустройства. Гостям представили актуальные вакансии, требования к кандидатам и перспективы карьерного роста.

Программа «Промышленный туризм» реализуется министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Ассоциацией ветеранов СВО. Она позволяет участникам СВО знакомиться с ведущими предприятиями региона и рассматривать варианты профессионального развития.

Инициатива экскурсий на производствах для ветеранов спецоперации была поддержана правительством Подмосковья и предприятиями региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.