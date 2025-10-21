Верните наш 2007-й: в России в два раза вырос спрос на арафатки

В России наблюдается удвоение спроса на арафатки, что привело к росту цен на арабские платки на 200%, сообщает SHOT .

В последнее время куфия или арафатка, вновь стала популярной среди модников. Этот традиционный арабский мужской головной платок, который был в моде в нулевых годах, сейчас пользуется спросом как у женщин, так и у мужчин.

По сравнению с 2024 годом, продажи куфий увеличились вдвое, а их стоимость возросла с 500 до 1,5 тыс. рублей. При этом в арабских странах цена на такой платок составляет от 1 до 3 долларов (что эквивалентно примерно 300 рублям). Арафатки часто носят как стильный аксессуар, а зимой они становятся прекрасным шарфом, который защищает горло от холода.

В 2000-е годы арафатки стали популярны среди эмо. Они были украшены значками с любимыми музыкальными группами и служили символом субкультуры.

