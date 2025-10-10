«Горячие» костюмы и интимная косметика: россияне скупают секс-игрушки в интернете

Россияне стали на 13% больше тратить денег на игрушки для секса

В России зафиксировано увеличение спроса на товары для взрослых, которые пользователи покупают через Сеть. Основной причиной этого является замкнутый образ жизни поколения Z (зумеров), их смущение и дискомфорт при взаимодействии с продавцами-консультантами в физических магазинах, поэтому они стали покупать товары с маркировкой 18+ через интернет, сообщает Baza .

Наибольшей популярностью пользуются: эротическое белье, продажи которого увеличились на 7% по сравнению с предыдущим годом, секс-игрушки, показавшие рост в 11%, и интимная косметика, спрос на которую вырос на 13% за год.

Средняя сумма, которую россияне тратят на товары интимного назначения, достигла 4660 рублей. Этот показатель на 13% выше данных, зафиксированных в прошлом году.

В частности, эротическое белье в среднем стоит 4378 рублей (на 15% дороже, чем год назад). Цена на секс-игрушки составляет 3460 рублей (+11% по сравнению с прошлым годом), при этом количество покупок увеличилось почти в 1,5 раза. Стоимость интимной косметики также возросла, достигнув 3271 рубля (на 13% больше, чем в 2024 году).

Исследование показало, что зумеры предпочитают совершать онлайн-шопинг. Это позволяет им избежать непосредственного общения с консультантами и демонстрации покупок при посторонних.

