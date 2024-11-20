Венгрия заявила о готовности отказаться от российской нефти, но при условии

Венгерская нефтегазовая MOL готова отказаться от российской нефти, но при условии, что Евросоюз компенсирует ей за это сотни миллионов долларов, сообщает РБК .

Вице-президент MOL Дьердь Бача отметил, что Венгрия может отказаться от топлива из России к концу 2026 года и диверсифицировать поставки. Однако это потребует дополнительных расходов в размере 500 млн долларов.

Венгрия предложила ЕС выделить ей из этих денег «пару сотен миллионов долларов» в качестве компенсации за отказ от российской нефти. Бача отметил, что эта сумма будет направлена на переоборудование венгерских НПЗ, перерабатывающих российские сорта нефти.

Также Бача отметил, что на данный момент MOL ничего не зарабатывает из-за ограничений ЕС. Компания получает нулевую прибыль, так как не имеет никакого права на помощь от ЕС. Переработка происходит медленно и по тем ценам, которые предприятие может себе позволить.

При этом Бача отметил, что компания заинтересована в продлении контракта с ЛУКОЙЛом, если это будет возможно.

Ранее стало известно, что Россия нарастила нефтегазовые доходы на 32% за 10 месяцев 2024 года. Они достигли 9,539 трлн рублей.