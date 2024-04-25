Венгерский OTP Bank не получал от ЕЦБ требований по сокращению бизнеса в РФ

В Венгерском OTP Bank заявили, что не получали от Европейского Центробанка (ЕЦБ) предписания с требованием сократить российский бизнес, сообщает РБК .

В кредитной организации отметили, что не планируют уход из России, однако отслеживают все стратегические варианты, уделяя особое внимание соблюдению всех местных и международных правил.

На сегодняшний день на территории России продолжают свою работу 3 «дочки» европейских банков — Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и ОТП Банк. При этом после начала СВО они заявили о намерении покинуть российский рынок, однако до сих пор не приняли окончательное решение.

Недавно ЕЦБ принял решение усилить давление на банки ЕС, которые продолжили работу в РФ. В ожидании запроса о сокращении российского бизнеса находятся итальянский UniCredit и австрийский Raiffeisen Bank International (RBI).

Ранее стало известно, что российские банки продолжают избавляться от долларов и евро. При этом некоторые кредитные организации намерены изменить условия обслуживания для принудительного конвертирования валютных остатков.