Великобритания ввела санкции против Петербургской биржи

Санкт-Петербургская валютная биржа попала под санкции Великобритании. Также ограничения были введены в отношении российского «Агентства по страхованию вкладов», сообщает РИА Новости .

Великобритания вновь расширила антироссийский список санкций. В него включили еще 82 позиции. Из них 62 — это юрлица, в том числе Санкт-Петербургская валютная биржа. Остальные 20 — физлица.

Британские санкции предполагают, что в отношении тех, кто оказался в списке, будут действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг.

Ранее в Германии также заявили, что разрабатывают новые антироссийские санкции. ФРГ хочет оказать давление на РФ, чтобы она согласилась на прекращение огня с Украиной.