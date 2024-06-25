Великобритания сняла санкции с замдиректора «Алросы» Филипповского

Заместителя гендиректора компании «Алроса» Алексея Филипповского исключили из санкционного списка Великобритании. Об этом говорит документ на сайте британского правительства, сообщает «Коммерсант».

Санкции в отношении Филипповского ввели 22 февраля этого года. Однако теперь на него не распространяются арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Вместе с Филипповским под ограничения попали глава «Алросы» Игорь Маринычев и топ-менеджеры компании Евгений Агуреев, Сергей Барсуков и Игорь Соболев.

Филипповский был назначен на пост заместителя гендиректора в августе 2017 года. До прихода в фирму он занимал должность финдиректора «Сибирской генерирующей компании», а перед этим 9 лет проработал в «СИБУРе».