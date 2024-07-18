Великобритания наложила санкции на 11 танкеров, перевозящих российскую нефть

Британское правительство внесло в санкционный список 11 танкеров, которые перевозили российскую нефть и нефтепродукты, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин Соединенного Королевства.

Согласно документу, данным судам запрещен доступ в британские порты, а также могут прекратить их регистрацию в судовом реестре страны. Кроме того, капитаны и лоцманы санкционных судов «могут получить предписание об их задержании».

По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, европейским странам следует активнее бороться с российским теневым флотом.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что десятки перевозивших российскую нефть танкеров простаивают в разных точках мира из-за западных санкций. С октября прошлого года под санкциями находятся 53 танкера.