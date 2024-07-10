Десятки танкеров, перевозивших российскую нефть, простаивают из-за санкций США

Десятки танкеров, которые ранее перевозили нефть из России, теперь простаивают пустыми в разных местах мира после введения американских санкций, сообщает РБК .

Как уточняет Bloomberg, изучив данные отслеживания, сейчас простаивающие танкеры можно увидеть в Балтийском и Черном морях, недалеко от Владивостока, в ремонтных верфях КНР, а еще возле берегов Южной Кореи и в Суэцком канале.

Под санкциями с октября 2023 года находятся 53 танкера. Одни попали под ограничения по обвинению в нарушении установленного Западом потолка цен на "черное золото", другие — за принадлежность к подсанкционным фирмам, несколько — за экориск.

Почти все танкеры с того времени не смогли забрать груз, топливо погрузили на три танкера, которые после этого попытались скрыть перемещения, отключив транспондеры.

Отмечается уменьшение ставки фрахта. Это говорит, что санкции мешают использовать танкеры для перевозки нефти, но не повышают издержки РФ.