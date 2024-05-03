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«Ведомости»: Росбанк и УК «Лидер» смогли вернуть средства со спецсчета Euroclear

Росбанку и управляющей компании (УК) «Лидер» удалось забрать денежные средства со счетов бельгийского депозитария Euroclear, которые были заблокированы западными странами, сообщает Lenta.ru .

Как пишет газета «Ведомости», российские компании добились удовлетворения иска к европейскому депозитарию и потребовали в принудительном порядке взыскать деньги с ответчика. Росбанк требовал от Euroclear 58 млн долларов и 98,2 млн рублей, УК «Лидер» — 122,5 млн рублей.

После начала СВО западные страны заморозили активы российских инвесторов. Счета типа «С» стали ответным шагом РФ. На них хранятся средства иностранных инвесторов. По официальным оценкам, общая сумма данных активов составляет 700 млрд рублей.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия может ответить Западу на изъятие своих замороженных активов конфискацией финансовых счетов типа «С» и ценных бумаг иностранных инвесторов.