сегодня в 13:06

«Ведомости»: бизнес предложил дать правительству больше полномочий в ДКП ЦБ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил обязать Банк России согласовывать денежно-кредитную политику (ДКП) с правительством, сообщает РБК со ссылкой на «Ведомости» .

Бизнес предложил закрепить это на законодательном уровне, внеся поправки в закон 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации». Изменения предлагается внести в ст. 45. В ней говорится об основных направлениях единой ДКП.

РСПП предложил внести изменения из-за высокой ключевой ставки, которая его сильно обеспокоила. По мнению бизнеса, соответствие ключевых параметров ДКП целям социально-экономического развития России должен контролировать кабмин.

Инициативу в РССП обсуждали в качестве экспертного мнения. Ее проработают, а результаты направят в правительство, Госдуму и ЦБ.

Ранее в ЦБ не исключили нового повышения ключевой ставки на заседании в декабре. Однако решение еще не предопределено.