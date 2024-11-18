«Ведомости»: «Балтику» снова будут поставлять в Казахстан
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ООО Trade SA — экспортер «Балтики» за рубежом — будет поставлять продукцию пивоваренной компании в Казахстан, сообщает газета «Ведомости».
ООО Trade SA заключил договор с казахстанским производителем напитков Galanz Bottlers. Он включает дистрибуцию и продвижение напитков «Балтики» на рынке Казахстана.
В республику будут поставлять как популярные торговые марки, уже зарекомендовавшие себя, так и новые. В частности на казахстанском рынке появятся Brander Bier, Platina Latina, Dragon и т. д.
В пресс-службе «Балтики» добавили, что бренд будет представлен в Казахстане «в широкой линейке с обновленной рецептурой и высокого качества».
До 2023 года «Балтикой» владел датский холдинг Carlsberg. В прошлом году компания благодаря указу президента РФ Владимира Путина перешла во временное управление Росимущества.
Ранее стало известно, что «Балтика» купит крупнейшие пивные заводы Чувашии и Татарстана. Компания ведет переговоры.