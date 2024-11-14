«Балтика» купит крупнейшие пивные заводы Чувашии и Татарстана

О переговорах газете сообщили три источника, которые знакомы с ситуацией.

Завод «Букет Чувашии» находится в Чувашской республике, а «Булгарпиво» — в Татарстане. Сумма этой сделки оценивается экспертами почти в 3 млрд рублей.

«Букет Чувашии» интересен компании в основном из-за собственных мощностей по производству солода. По данным одного из собеседников, эта сделка сейчас находится на согласовании в ФАС. Но ее сумму источники не озвучили.

«Букет Чувашии» зарегистрирован в 1993 году, ОАО «Булгарпиво» — в Татарстане в 2001 году. Основной вид деятельности данных компаний — производство пива.

Ранее куратор агропрограммы «Балтики» Игорь Матвеев заявлял, что в Чувашии отлично растут ароматные сорта хмеля. Но посадок так на сегодняшний день недостаточно для импортозамещения.