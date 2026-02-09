Вебинар по налоговым изменениям для предпринимателей пройдет в Подмосковье 19 февраля

Вебинар для предпринимателей Подмосковья, посвященный налоговым условиям 2026 года, состоится 19 февраля на платформе TrueConf, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Мероприятие организовано по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области совместно с Ассоциацией налоговых консультантов. Вебинар начнется 19 февраля в 11:00 на площадке TrueConf.

В ходе встречи эксперты расскажут о налоговых изменениях для бизнеса, вступивших в силу с 2026 года, и о современной системе налогового администрирования. Особое внимание уделят вопросам налогового контроля, рисков и взаимодействия с налоговыми органами и контрагентами, в том числе по исчислению НДС для плательщиков УСН.

Также участники обсудят новый формат патентной системы налогообложения, особенности применения АУСН, практические кейсы и вопросы взаимодействия с банковскими структурами. Будет рассмотрено моделирование налоговых режимов для малого бизнеса и даны рекомендации по выбору оптимального режима.

В завершение вебинара директор Ассоциации налоговых консультантов ответит на вопросы участников. Регистрация доступна по ссылке

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.