Вебинар о цифровых инструментах для экспорта пройдет в Подмосковье 22 января

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает предпринимателей региона на бесплатный вебинар «Цифровые инструменты для экспорта». Мероприятие состоится 22 января в 12:00 в онлайн-формате.

Участники узнают о современных тенденциях покупательского поведения на различных рынках и изменениях в пути клиента. Эксперт по автоматизации маркетинга и продаж Юлия Малявина расскажет, как выстраивать воронки продаж с учетом национальной специфики и менталитета целевой аудитории, а также поделится способами повышения продаж и оптимизации маркетинговых процессов.

Зарегистрироваться на вебинар можно до 18:00 21 января по ссылке. Ссылка для подключения будет отправлена на электронную почту после регистрации. Фонд поддержки ВЭД МО оказывает услуги экспортерам бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробности доступны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.