ВЭБ хочет привлечь средства частных инвесторов в проекты техсуверенитета

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко пояснил, что в случае принятия инициативы компании, которые привлекают деньги по данной программе, смогут дополнительно выпускать финансовые инструменты для физлиц. Первый подобный проект может быть реализован уже в следующем году.

«Я бы не назвал это мерами поддержки, это инструмент, который должен помочь сгладить некоторые явления на рынке», — считает Мирошниченко.

По его словам, на сегодняшний день россияне положили на банковские счета и депозиты около 55 трлн рублей. Кроме того, деньги частных инвесторов тоже перетекают в банки. Это происходит из-за высоких ставок. Таким образом, инвесторам хотят предложить инструменты, которые сочетают долговое и долевое финансирование.

Мирошниченко добавил, что проект техсуверенитета поможет привлечь от частных инвесторов средства по меньшей ставке, чем кредит от банка. Но в таком случае нужно будет поделиться или акционерной доходностью, или эффектом от возможного увеличения стоимости его продукции в будущем.