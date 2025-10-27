Вдвое больше вакансий: что поменялось на рынке труда в октябре

Рынок труда в России в октябре показал пик: по стране стало в 1,6 раза больше вакансий, чем в начале сентября, одновременно растут и зарплаты. Об этом сообщила менеджер отдела бизнес-аналитики кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова.

«Осенью работодатели готовятся к высокому сезону, связанному с предпраздничным спросом. Это отличное время для соискателей: выбор вакансий в октябре — один из самых разнообразных за весь год, и можно найти наиболее выгодные условия, особенно для квалифицированных специалистов», — заявила в эфире радио Sputnik Платонова.

По ее словам, работодатели сохраняют интерес к дефицитным профессиям — рабочим и работникам торговли.

Она также отметила, что в третьем квартале наблюдается тенденция к ускорению найма на востребованные позиции: время заполнения вакансий для рабочих и линейного персонала сократилось на 10 дней по сравнению с предыдущим кварталом. Значительно быстрее стали закрываться позиции в административной сфере, а также в области логистики и снабжения — теперь процесс занимает всего один-два месяца, заключила Ирина Платонова.

