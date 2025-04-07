Важно разобраться в вопросе: какие ошибки приводят к переплатам по кредиткам?

Эксперт по личным финансам, автор портала о еврейских лайфхаках Александр Патешман рассказал, что неумение пользоваться кредитными картами может обернуться для их владельца большими переплатами, сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что свыше 50% пользователей попадают на проценты из-за своих ошибок. Поэтому им нужно основательно разобраться в вопросе еще до начала пользования картой.

«Мало кто знает, как работает грейс-период на кредитках. Есть расчетный период, который длится месяц, и есть платежный период — это 20 дней после расчетного периода. В течение этих 20 дней вы должны заплатить по операциям, которые попадают в расчетный период», — сказал эксперт.

Как пояснил Патешман, минимальная сумма на кредитках рассчитывается в основном в размере 5% от потраченной. Так, при кредитном лимите в 100 тыс. рублей человек потратил 10 тыс., и до конца платежного периода он должен заплатить 500 рублей.

В случае, если данные условия выполняются, уточнил специалист, грейс-период на кредитке продолжается. Но важно успеть вернуть задолженность до его окончания, а не ждать завершения платежного периода. Так, если грейс-период составляет 60 дней, было потрачено 100 тыс. рублей, по истечении указанного срока взятый займ должен быть погашен «в ноль».

Кроме того, для удобства эксперт посоветовал держать счет в том же банке, что выпустил кредитную карту. Это повысит скорость перевода денег на кредитку, а еще позволит избежать комиссий.

Патешман еще рекомендовал владельцам кредиток всегда закидывать на счет чуть большую сумму. Это позволит убедиться, что деньги пошли на оплату основного долга, а не процентов или комиссии.