Вашингтон на 100% уверен в достижении сделки с Пекином по TikTok

США могут подписать сделку с Китаем по соцсети TikTok в ближайшие дни. Вашингтон на 100% уверен в успехе, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС .

По ее словам, США полностью уверены в том, что сделка состоится. Левитт отметила, что осталось только подписать документ.

Она добавила, что команда президента США Дональда Трампа работает над этим вопросом вместе с коллегами из Китая. Левитт считает, что сделка может быть подписана уже «в ближайшие дни».

Договоренности предусматривают, что большинство акций компании будет принадлежать американцам. Алгоритмы соцсети также будут контролироваться Вашингтоном.

Ранее Трамп уже заявлял о соглашении с Китаем по TikTok. По его словам, переговоры прошли «очень хорошо».