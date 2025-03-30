ВАРПЭ: вылов рыбы в Черном море вырос на 25%

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что к середине марта в Черном море добыли 12 тыс. тонн водных биоресурсов — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости .

«В Черном море мы добываем в целом небольшие объемы в разрезе страны — менее 1% от общего вылова», — уточнил Зверев.

Также он прокомментировал ситуацию с выловом рыбы в Черном море после разлива нефти в Керченском проливе. ВАРПЭ активно контактирует с Роспотребнадзором и не допускает поставки опасной продукции. Зверев добавил, что основной вылов приходится на Дальний Восток, на втором месте — Северный бассейн.

Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, заслуженный работник рыбного хозяйства России Людмила Талабаева объяснила, почему цены на рыбу не могут быть низкими. Всему виной расходы либо на искусственное выращивание рыбы, либо на ее морской вылов.