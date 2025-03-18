Эксперт объяснила, почему на российских прилавках не может быть дешевой рыбы

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, заслуженный работник рыбного хозяйства России Людмила Талабаева объяснила, почему цены на рыбу не могут быть низкими. Всему виной расходы либо на искусственное выращивание рыбы, либо на ее морской вылов.

«Дешевой рыбы не бывает. Допустим, чтобы вырастить рыбу аквакультуры, нужно потратить определенную сумму денег: купить корма, построить бизнес. Чтобы выловить рыбу в море, нужны судна, тралы и сети», — сказала Талабаева в ходе пресс-конференции.

По ее словам, чтобы рыба и морепродукты стали доступны для широкого потребителя, цены на них должны быть приемлемыми. Но в текущей ситуации этого добиться сложно, так как в России прогнозируется дефицит лососевой рыбы.

«Лососевой рыбой у нас в основном занимается Камчатка. В 2023 году она дала 649 тыс. тонн, а в 2024 году, если 40-50 тыс. тонн, то это уже хорошо, потому что рыба не пришла. Горбуша у нас является народной рыбой. Кета и нерка в основном идут на экспорт, а горбуша — для нашего покупателя», — сказала Талабаева.

Она отметила, что из-за плохого улова в 2024 году следует ожидать дефицита красной рыбы и икры, а соответственно подорожания этой продукции.