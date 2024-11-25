ВАРПЭ: вылов лосося стал худшим с 2005 года

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) заявила, что вылов лосося к 19 ноября едва достиг 235,4 тыс. тонн. Показатель стал худшим результатом с 2005 года.

В официальном Telegram-канале ВАРПЭ рассказали, как ситуация повлияет на рынок. Отмечается, что в ближайшие 5–7 лет не стоит ждать рекордных уловов — они будут умеренными.

Более того, низкие уловы совпали со скачком издержек лососевых предприятий. Добытчики работают на кредитах, при этом затраты на обслуживание займов выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Также за пять лет выросла и себестоимость продукции более чем в 1,5 раза. Снижение добычи сказывается и на ценовых координатах.

Существенные изменения произошли на рынке красной икры, которая часто реализовывалась по «серым каналам» и заниженным ценам. Государство справилось с проблемой, что привело к снижению опасной для здоровья продукции.

Ранее Роспотребнадзор организовал проверку после сообщений о найденных личинках в рыбных консервах в московских магазинах «Пятерочка» и «Дикси». Личинки червей были обнаружены в консервах печени минтая по-приморски.