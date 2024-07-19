Варенье, зефир и пряники из огурцов производят в Подмосковье

Будучи проездом или на выходных на юге Подмосковья, есть отличный повод попробовать десерты из знакомого всем овоща — хрустящего Луховицкого огурца. Хозяйство « Огуречная столица » выпускает необычные сладости и уже успело завоевать сердца многих туристов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Производство огуречных десертов началось с варенья, которое глава хозяйства сварила на домашней кухне по рецепту бабушки, доработав на современный лад. Сегодня в ассортименте 5 вкусов: с яблоком, классическое, пряное, для иммунитета, с медом. Как рассказали на предприятии, варенье из огурцов и меда — рецепт XVI века, лакомство часто украшало царский стол, поэтому получило символическое название «Варенье Царское».

Варенье — не единственный гастрономический сувенир. Предприятие производит мармелад из огурцов 4 видов: с имбирем и лимоном, с лаймом и мятой, с цитрусами и пряностями, с яблоком, зефир ручной работы, а также пряники с начинкой из знакомого овоща — огурца. За первое полугодие объем производства «Огуречной столицы» составил 950 кг.

В прошлом году «Огуречная столица» стала победителем всероссийского конкурса «Туристический сувенир-2023» и заняла 1 место в номинации «Гастрономический сувенир». Приобрести товар можно в магазинах в Коломне, Луховицах, Серебряных Прудах, Озерах и Зарайске.

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