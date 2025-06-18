В Жуковском запустят новое производство комплектующих для самолетов

Компания АО НПП «Альфа-М», занимающаяся разработкой, опытным и мелкосерийным производством легких самолетов, увеличит производственные мощности за счет строительства нового завода в государственном индустриальном парке в округе Жуковский. Соглашение о реализации инвестиционного проекта на Петербургском экономическом форуме подписали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и заместитель генерального директора АО «НПП «АЛЬФА-М» Виталий Кольдяев. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«На новом заводе предприятие планирует производить авиационные компоненты и комплектующие как для новых, так и для действующих самолетов. Общий объем инвестиций в реализацию проекта по расширению действующей производственной площадки составит более 700 млн рублей. Компания планирует создать не менее 200 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Весь проект будет реализован до конца 2030 года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Научно-производственное предприятие «Альфа-М» более 30 лет занимается производством высокотехнологической продукции для авиационной промышленности. Производственные мощности позволяют предприятию обеспечить полный цикл изготовления небольших летательных аппаратов.

Одна из главных целей нового инвестпроекта — привлечение новых специалистов. На предприятии смогут найти работу как высококвалифицированные специалисты с техническим образованием — инженеры, технологи, конструкторы, так и специалисты без опыта работы. В связи с увеличением производственных мощностей, увеличится и количество рабочих мест для специалистов, которые будут следить за состоянием оборудования — станками с ЧПУ и универсальным обрабатывающим оборудованием.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.