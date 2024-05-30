Источники агентства Bloomberg утверждают, что к июлю Турция может выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В организации также отметили успехи турков в борьбе с отмыванием денег, сообщает Газета.ru .

Недавно в Турцию приезжала миссия FATF. По итогам визита делегаты констатировали, что страна достигла весомого прогресса в выполнении антиотмывочного плана действий.

В связи с этим, по данным источников американского агентства, уже 28 июня 2024 года Турцию могут исключить из «серого списка» юрисдикций с повышенным риском отмывания. По мнению экспертов, такое развитие событий сыграло бы на руку турецкому фондовому рынку.

«Исключение из списка FATF само по себе не вызовет приток капитала, но поможет (министру финансов Турции. — Ред.) Мехмету Шимшеку вернуть доверие инвесторов традиционной экономической политикой», — полагает Эмре Пекер, директор по Европе в Eurasia Group.

Чтобы выйти из «серого списка», стране необходимо заручиться большинством голосов членов FATF.