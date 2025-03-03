В Турции поставили рекорд потребления газа

Турция наращивает поставки газа и активно отбирает топливо из подземным хранилищ из-за обвала выработки ГЭС, сообщает «Интерфакс» .

Газовые трубопроводы из России и Азербайджана в Турцию полностью загружены. Топливо приходится активно выбирать из подземных хранилищ.

При этом Анкара вынуждена компенсировать энергодефицит увеличением импорта СПГ из Алжира, США, России, Испании, Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Норвегии, указано в публикации.

В феврале в стране был зафиксирован абсолютный рекорд месячного потребления — более 8 млрд куб. м.

Ранее в материале РИАМО анализировалась ситуация с производством и потреблением энергии в различных странах мира.