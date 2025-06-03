В Центробанке всерьез не обсуждали создание национального резерва криптовалют
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Исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп заявил, что регулятор всерьез не обсуждал создание национального резерва криптовалют, сообщает РИА Новости.
«Мы не обсуждали это с точки зрения серьезности этой инициативы. Наше отношение к криптовалютам, особенно к их высокой волатильности, всем известно, и конечно, такой вопрос на повестке не стоит», — сказал Короп.
Он подчеркнул, что опыт Соединенных Штатов с резервом биткоинов связан в основном с конфискованными активами. Здесь сложно оценить рыночную привлекательность данного инструмента.
Короп добавил, что европейские регуляторы рассматривают подобные инициативы. При этом важно учитывать риск, что криптовалютный резерв может обесцениться.
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