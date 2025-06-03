В Центробанке всерьез не обсуждали создание национального резерва криптовалют

«Мы не обсуждали это с точки зрения серьезности этой инициативы. Наше отношение к криптовалютам, особенно к их высокой волатильности, всем известно, и конечно, такой вопрос на повестке не стоит», — сказал Короп.

Он подчеркнул, что опыт Соединенных Штатов с резервом биткоинов связан в основном с конфискованными активами. Здесь сложно оценить рыночную привлекательность данного инструмента.

Короп добавил, что европейские регуляторы рассматривают подобные инициативы. При этом важно учитывать риск, что криптовалютный резерв может обесцениться.

6 июня состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Впервые за последние 6 месяцев на рынке говорят о вероятности ее снижения. Как изменится ключевая ставка, читайте в материале РИАМО.