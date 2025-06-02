Ключевая ставка ЦБ точно сдвинется с мертвой точки: вопрос — на сколько

6 июня состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Впервые за последние 6 месяцев на рынке говорят о вероятности ее снижения.

Ключевая ставка 6 июня 2025 рухнет на 2%

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«Мы полагаем, что аргументов в пользу снижения ставки на июньском заседании на 2 процентных пункта до 19% становится все больше», — говорит ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

С одной стороны, в апреле-мае наблюдается устойчивое замедление инфляции, нормализация в кредитовании, сохранение высокой нормы сбережений.

С другой стороны, уже формируются риски в отношении бизнеса — растет долговая нагрузка, ухудшается финансовое положение, компании начала выводить средства с депозитов для финансирования текущей деятельности и покрытия расходов по открытым обязательствам.

«Таким образом, можно сделать вывод, что текущей жесткости денежно-кредитных достаточно для формирования устойчивой дезинфляционной тенденции, тогда как удержание этих условий в течение еще более длительного периода времени может привести к серьезным рискам для экономики», — резюмирует аналитик.

Экономическая активность в России падает: пора снижать ключевую ставку

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«Уже шесть месяцев подряд ключевая ставка удерживается на беспрецедентно высоком уровне, оказывая сдерживающее воздействие на экономический рост в России. По моему мнению, период поддержания ставки на текущем уровне подходит к завершению. Я ожидаю, что на предстоящем заседании она будет понижена на 1 процентный пункт, достигнув 20% годовых. Считаю, что временной интервал, необходимый для стабилизации ситуации, был достаточным, и сейчас возникают риски избыточного охлаждения экономической активности», — высказывает свое мнение генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев.

В течение последних месяцев экономические индикаторы указывают на замедление активности и снижение потребительского спроса, отмечает он.

Во-первых, наблюдается сокращение объемов кредитования, включая ипотеку. По данным НБКИ, в апреле 2025 года было оформлено 65,2 тысячи ипотечных кредитов, что на 42,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом большая часть ипотечных сделок приходится на льготные программы, такие как семейная ипотека. Жесткая денежно-кредитная политика и меры, направленные на ограничение выдачи высокорискованных кредитов, продолжают сдерживать рост розничного кредитования. В сегменте автокредитования снижение еще более выражено: объемы выдачи сократились на 49% по сравнению с апрелем предыдущего года, почти вдвое. Выдачи кредитных карт также существенно уменьшились, упав на 52,9% в годовом исчислении.

Во-вторых, фиксируется общее снижение грузоперевозок по железной дороге по всем категориям товаров. За первые четыре месяца 2025 года объем погрузки в железнодорожной сети РЖД сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 370,6 млн тонн. Снижение наблюдается почти по всем основным видам грузов.

«Важно отметить, что около трети всех железнодорожных перевозок в России приходится на уголь, на который дополнительно влияют низкие цены на мировом рынке и значительное повышение тарифов на железнодорожную транспортировку за последние два года», — подчеркивает эксперт.

В-третьих, работодатели демонстрируют резкое снижение спроса на отдельные специальности.

Крупные компании не выплатили дивиденды — это сигнал бизнеса Центробанку

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После последнего заседания Банка России советы директоров практически всех крупных публичных компаний подвели итоги 2024 года. Основной сигнал, который бизнес направляет ЦБ, заключается в отказе от выплаты дивидендов за прошлый год из-за высокой стоимости заемных средств.

Компании, которые могли бы выплатить дивиденды акционерам, предпочитают удерживать средства для инвестиционных программ, поскольку в противном случае не смогут их профинансировать. Число отказывающихся от выплаты дивидендов растет. Эта ситуация, безусловно, не способствует достижению плановых показателей роста капитализации российского фондового рынка, ответственность за которые частично несет и ЦБ, отмечает Зайцев.

«Полагаю, что инструменты денежно-кредитного сдерживания инфляции себя исчерпали и сейчас необходимо предотвратить обвальное сокращение реального сектора экономики, не допустить срыва текущего инвестиционного цикла. Регулятор это прекрасно понимает, и переход к снижению ставки произойдет уже на июньском заседании» Александр Зайцев генеральный директор Atomic Capital

ЦБ снизит ключевую ставку на минимальный шаг

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По мнению, управляющего директора ALT3 Capital Владислава Александрова, сейчас 90% рыночных участников ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 21%. Основная причина — необходимость закрепить тренд снижения годовой инфляции (которая еще в апреле превышала 10% г/г) и охладить инфляционные ожидания бизнеса и населения. Сам ЦБ РФ в своих официальных заявлениях не раз отмечал, что есть риски вторичных эффектов от прошедшего витка инфляции, поэтому рынок ждет сохранения ставки 6 июня вместе с акцентом на «жесткость» риторики.

«Однако я вполне допускаю реализацию сценария, который идет вразрез с общим мнением — снижение ставки на 25 базисных пункта (на 0,25%). Я вижу ряд факторов, которые указывают на замедление деловой активности: сокращается как потребление, так и потребкредитование; резко снизилось число заявок на новые кредиты (причем как у бизнеса, так и у населения); слабый импорт во многом является признаком слабого потребительского спроса. Очень серьезно растет давление как на потребителя, так и на бизнес — деньги дорогие, рентабельность бизнеса практически повсеместно снижается. Я считаю, что ближе к заседанию эти риски могут стать более очевидными для ЦБ РФ, что и приведет к реализации сценария со снижением ставки на 0,25%», — комментирует Александров.