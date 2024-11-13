В Центробанке не хотят согласовывать ключевую ставку

Передача российскому правительству возможности вносить изменения в денежно-кредитную политику (ДКП) Центробанка России может поставить под сомнение его самостоятельность и независимость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление регулятора.

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил дать правительству РФ полномочия вносить изменения в денежно-кредитную политику Банка России. Однако такое решение может лишить ЦБ возможности вовремя принимать решения, которые необходимы для замедления инфляции.

Делать такие нововведения в условиях, когда инфляция стала высокой, опасно. Также в ЦБ отметили, что и так работают вместе с правительством.

Ранее в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что жесткая ДКП Центробанка РФ может привести к банкротству и «обвалу» инвестиций. Также это может спровоцировать стагфляцию.