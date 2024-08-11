В Центробанке допустили дальнейший рост ключевой ставки до 20% и выше

ЦБ: повышение ключевой ставки затормозит рост цен еще больше во II полугодии

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что ключевая ставка может достигнуть 20% и выше, если в предстоящие месяцы у регулятора останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, сообщает «Российская газета» .

«Либо если реализуются дополнительные проинфляционные риски, например, значительное ухудшение внешних условий, падение нашего экспорта или сокращение возможностей получения импорта», — сказал Заботкин.

Он подчеркнул, что торможение инфляции происходит постепенно. Новый уровень должен повлиять на решения потребителей и бизнеса, на кредит и спрос, а затем уже и на инфляцию. Для этого потребуется III–VI кварталов.

Зампред ЦБ добавил, что эффект от повышения ключевой ставки в полной мере начнет сказываться лишь со II половины текущего года. Сроки снижения ключевой ставки Центробанк обсудит после того, как с повестки уйдет возможность ее дальнейшего повышения.

26 июля по итогам обсуждения на заседании Банка России было решено увеличить ключевую ставку до 18% годовых. Ее участники пришли к выводу, что все неутешительные прогнозы, которые были отмечены на мартовском заседании, сбылись.