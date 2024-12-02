В Центре занятости Подмосковья помогают инвалидам устроится на работу по квоте

В Московской области одним из важных направлений в сфере занятости является трудоустройство жителей инвалидностью. Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота 2% для приема на работу инвалидов, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В регионе порядка 15 тыс. квотируемых рабочих мест для жителей с особенностями здоровья, практически 2/3 из них. Такой подход к трудоустройству помогает интегрировать людей с инвалидностью в общество.

Вакансии для инвалидов — не обязательно монотонный труд и что-то скучное, среди них есть интересные и необычные предложения о работе. Например, разрисовщик по стеклу, артист оркестра, фото-видеооператор, специалист по планированию производства, менеджер по мониторингу цен.

Найти вакансию и трудоустроится на квотируемое рабочее место помогут сотрудники Центра занятости Подмосковья.

Также можно подобрать подходящую работу на портале «Работа в России» по ссылке trudvsem.ru. Вакансии можно быстро отсортировать по фильтрам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. <…> Мы настроены на результат», — сказал глава региона.