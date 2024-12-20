В ЦБ рассказали, ждать ли снижения инфляции в России в 2026 году

Банк России: с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 г

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) планируется, что в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,0%, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Ужесточение денежно-кредитных условий произошло по автономным от ДКП факторам. С учетом роста процентных ставок для заемщиков и охлаждения кредитной активности такая жесткость условий формирует предпосылки для дезинфляции. По мнению ЦБ, инфляция будет возвращаться к цели, несмотря на рост цен.

На следующем заседании также будет рассматриваться целесообразность повышения ключевой ставки, будет учитываться дальнейшая динамика инфляции и кредитования. Согласно прогнозам ЦБ, годовая инфляция должна снизиться до 4,0% в 2026 году.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что российские чиновники, топ-менеджеры банков и предприятий жалуются президенту РФ Владимиру Путину на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину из-за повышения ключевой ставки до рекордных значений. При этом российский лидер считает действия Набиуллиной обоснованными.