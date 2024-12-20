Bloomberg: Путину жалуются на Набиуллину из-за повышения ключевой ставки

Российские чиновники, топ-менеджеры банков и предприятий жалуются главе государства Владимиру Путину на главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину из-за повышения ключевой ставки до рекордных значений, сообщает агентство Bloomberg .

По словам близких к Кремлю источников, на регулятор Путину пожаловался даже премьер-министр страны Михаил Мишустин. Глава кабмина отметил, что действия ЦБ препятствуют усилиям правительства по поддержке находящейся под санкциями экономики.

Собеседники агентства добавили, что при этом российский лидер считает действия Набиуллиной обоснованными, поэтому не рассматривает возможность ее замены на посту председателя Банка России.

В пятницу на заседании совет директоров Центробанка РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. В предыдущий раз ключевую ставку повышали с 19% до 21% в октябре. Первое заседание регулятора в следующем году состоится 14 февраля.