В ЦБ рассказали о динамике цен на товары и услуги в Подмосковье в августе

Инфляция в Московской области в августе снизилась на 0,9% по сравнению с прошлым месяцем. В годовом выражении она составила 7,46%, что ниже общероссийских показателей, которые равны 8,14%, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Рост платежеспособного спроса на меховые изделия и средства связи привел к повышению их стоимости в августе, отмечает регулятор. Так, шубы стоили на 3,7% больше, чем в июле, хотя по сравнению с августом прошлого года даже подешевели — на 3,9%. Цены на гаджеты после нескольких месяцев снижения пошли вверх и выросли на 3,5%. Но из-за укрепления рубля телефоны стоили на 15% дешевле, чем год назад.

В августе также подорожал бензин на 1,3% по сравнению с прошлым месяцем. Сказался повышенный спрос из-за сезонных полевых работ и турпоездок на фоне остановки работы некоторых нефтеперерабатывающих заводов. За год стоимость топлива выросла на 10,4%, отмечают в ЦБ.

Продукты в августе подешевели на 1%, в основном за счет урожая подмосковных аграриев. Московская область — один из лидеров по сбору овощей в открытом грунте, поэтому на рынок поступило больше местной продукции, чем в среднем по стране. В итоге цены на овощи и фрукты в августе снизились на 12% за месяц и на 5,4% за год. Годовая инфляция продовольственных товаров остается на уровне почти 8%, констатирует регулятор.

В категории услуг цены за месяц снизились в среднем на 2%, преимущественно за счет внутреннего туризма. Это общероссийская тенденция: в августе люди оплачивали поездки на сентябрь-октябрь и стоимость бронирования была ниже, чем в высокий туристический сезон. Но в Московской области эта тенденция проявилась сильнее. В регионе высокая конкуренция среди туроператоров, поэтому, чтобы продать путевки на Черное море и в Крым, им приходилось снижать цены.

