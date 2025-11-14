В ЦБ назвали возможным и снижение, и сохранение ключевой ставки в этом году

Советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов заявил, что уменьшение ключевой ставки до конца текущего года возможно, как и сохранение ее на прежнем уровне, сообщает ТАСС .

Об этом Тремасов рассказал во время рабочей поездки в Екатеринбург.

«С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки», — сказал советник председателя ЦБ РФ.

Он уточнил, что на заседании Банка России в декабре будет представлена вся совокупность факторов, но до этого специалисты получат еще много информации.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что цикл понижения ключевой ставки будет идти весь 2026 год. При этом регулятор считает, что в стране нужно побыстрее завершить период высокого роста цен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.