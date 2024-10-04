В ЦБ изучили причины различных реакций российских домохозяйств на ДКП

На данную тему было представлено исследование, которое проводили специалисты из архангельского отделения Северо-Западного ГУ Банка России. В работе говорится, что различные типы домохозяйств по-разному накапливают богатство и реагируют на ДКП.

Согласно результатам исследования, в 2013–2022 годах 60% из общего количества в структуре домохозяйств в РФ составляли хозяйства, владеющие неликвидными активами, но ограниченные в ликвидных активах. Также существуют «рикардианские» семьи (26%), у которых есть и ликвидные, и неликвидные активы, и домохозяйства, у которых нет ни тех ни других (14,3%).

В исследовании говорится, что для россиян характерна низкая норма сбережений. Также в РФ присутствует рассмотрение недвижимости в качестве надежного актива, не являющимся предметом инвестиций. Так, в 2022 году 80% домохозяйств владели жильем, которое находилось в их собственности.

Интересу к имущественному расслоению населения поспособствовали различные реакции трех типов домохозяйств на ДКП. Так, согласно исследованию, монетарная политика наиболее сильно влияет на «рикардианские» домохозяйства. Остальные типы к ней менее чувствительны.

Это также связано с ограничениями потребительского кредитования, поддерживающего перегретый спрос. При этом «рикардианские» домохозяйства менее чувствительны к бюджетной политике.

Ранее стало известно, что темпы роста розничного кредитования в РФ продолжили снижаться в сентябре. Изменений в плане корпоративного кредитования не было зафиксировано.